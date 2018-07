Teure Deko: Mann benutzt Supersportwagen als Raumtrenner

Die einen benutzen eine Wand, die anderen ein Regal - und wiederum andere einfach einen der seltensten Supersportwagen überhaupt. Die Rede ist von einem Raumtrenner.

Der argentinische Rennfahrer Pablo Pérez Companc ist großer Fan des italienischen Autoherstellers Pagani - gleich drei verschiedene Modelle hat er bei sich Zuhause. Einen Zonda Revolucion und einen Huayra BC in der Garage und einen Zonda R - wo auch sonst? - in seinem Schlafzimmer.

Rennfahrer benutzt Zonda R als Deko

Die brasilianische Design-Firma Artefacto installierte den seltenen Zonda R an Balken aus Kohlenstofffaser und speziell angefertigtem Aluminium in seiner 6,8 Millionen teuren Wohnung in Miami mit Meeresblick. Um den Supersportler gut als Raumtrenner zu inszenieren, wurde der gesamte Wohnraum im Hinblick auf Farben, Beleuchtung und Möblierung nach ihm ausgerichtet.

Nur 15 Modelle wurden von dem Zonda R gebaut und zum Verkauf angeboten - für rund 1,7 Millionen Euro. Doch bei dem "Raumtrenner-Zonda" handelt es sich tatsächlich nur um Deko. Denn wie Pérez Companc gegenüber dem Online-Portal Drivetribe erklärt, sei der Flitzer nicht fahrtüchtig: "Es handelt sich um ein nacktes Fahrgestell, das man niemals mit einem Motor verbinden könnte. Es ist reine Dekoration."

Tatsächlich wäre Pagani-Chef Horacio höchstpersönlich auf die Idee gekommen, eine Replik des Zonda R nur für sein Schlafzimmer zu bauen. Und da kann man wohl schlecht 'Nein' sagen.

