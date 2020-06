Mann findet Weg, Nachttisch ohne Werkzeug aufzubauen - und sorgt für Lacher im Netz

Beim Aufbau von Möbeln brauch es in der Regel Werkzeug und Motivation - wenn eins von beiden fehlt, kann es schnell in etwas Unvorhergesehenem münden.

Ein Mann kaufte sich einen Nachttisch fürs Bett. Doch beim Aufbauen des Möbelstückes tat er sich wohl etwas schwer - bis er auf einen "genialen" Trick kam.

Ein Mann war zu faul, seinen Nachttisch aufzubauen.

Stattdessen zeigte er sich kreativ.

Mit seiner Idee sorgte er für Lacher im Netz.

Die Auswahl eines Möbelstücks fällt oft leicht. Doch kaum geht es ans Aufbauen, tun sich die Ersten schon schwer - oder haben einfach keine Lust auf die Arbeit. Wie gut, wenn sich dann die eigene Kreativität einschaltet, um das Problem zu lösen. Ein Mann kam zum Beispiel vor Kurzem auf eine Idee, die viele für genial halten.

Mann ist zu faul, seinen Nachttisch aufzubauen - seine Lösung sorgt für Lacher

Sein Werk präsentierte der Mann unter dem Nutzernamen "ImWadeYo" auf der Online-Diskussionsplattform Reddit. Er hatte sich nämlich einen Nachttisch für sein Bett gekauft und dann offensichtlich die Lust daran verloren, das Möbelstück auch aufzubauen. Stattdessen meinte er: "Ich habe gemerkt, dass man diese Dinger gar nicht aufbauen braucht."

In einem Foto zeigte er, was er damit meint: Darauf ist der Nachttisch noch in seiner Originalverpackung zu sehen. Den vollen Karton stellte er einfach neben sein Bett und stellte die Nachttischlampe und den Wecker darauf. So nimmt der Beistelltisch nun - obwohl er nicht einmal ausgepackt wurde - seine vorgesehene Funktion ein.

Nachttisch in Box: Nutzer zeigen sich fasziniert

"Das ist Prokrastinations-Level 9.000", meint ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Beitrag - wohl auch mit ein bisschen Anerkennung. Ein anderer User hofft hingegen, dass seine Mutter das nie zu sehen bekommt - sonst würde sie auch noch auf Idee kommen. Eine dritte Person erkennt aber auch die Vorteile an dem Nicht-Montieren des Nachttisches: "So bleiben die Schubladen immer schön ordentlich."

Ob man die Idee nun gut findet oder nicht: Mit seinem Beitrag hat "ImWadeYo" eine Menge Nutzer erreicht. Sein Beitrag wurde über 1.700 Mal kommentiert (Stand: 12. Juni 2020) und in zahlreichen anderen Subreddits geteilt.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.