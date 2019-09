Gar nicht mal so selten: So oft sollten Sie sich eine neue Matratze kaufen

Der Kauf einer neuen Matratze will gut überlegt sein. Allerdings ist er aus hygienischen Gründen sinnvoll. Doch wann sollte man die Matratze wechseln?

Wer sich eine neue Matratze kaufen will, der sollte genau überlegen, welche den individuellen Bedürfnissen gerecht wird. Dazu müssen verschiedene Modelle und Sorten unter die Lupe genommen und Probegelegen werden. Doch welche ist die beste Matratze für mich? Und wann benötige ich überhaupt eine neue Matratze?

Warum eine harte Matratze nicht immer das Beste für den Rücken ist

Eine feste Matratze ist nicht immer die beste Matratze für Ihren Rücken. Um Schmerzen zu minimieren und erholsamen Schlaf zu genießen, benötigen Sie eine Matratze, die Ihrer bevorzugten Schlafposition entspricht. Optimalerweise werden dann die Regionen Ihres Körpers entlastet, die durch diese am empfindlichsten und für Schmerzen gefährdet sind.

Matratzen werden in drei Kategorien eingeteilt.

Weiche Matratzen passen sich in der Regel Ihrer Körperform an. Sie bieten jedoch keine gleichmäßige Unterstützung für den Körper.

Mittelharte Matratzen sorgen bei den meisten Menschen dafür, Druckstellenschmerzen zu lindern.

Sehr harte Matratzen bieten eine gute Unterstützung für den Rücken, aber wenig Anpassungsfähigkeit an den Körper, was zu Druckstellenschmerzen führen kann.

Warum Sie sich beim Matratzenkauf Zeit lassen sollten

Der Vergleich von Merkmalen und Preisen von Matratzen ist eine kleine bis mittelgroße Herausforderung, da es sehr viel Auswahl gibt. Federkern oder Latex? Hart oder weich? Schmal oder breit? Die Variationen sind vielfältig.

Es empfiehlt sich also, zunächst zu prüfen, welche Matratze für Sie in Frage kommt. Dabei sollten Sie berücksichtigen, ob Sie Seiten-, Rücken- oder Bauchschläfer sind. Denn die Art und Weise, wie Sie schlafen, beeinflusst auch, welche Matratze Sie kaufen sollten.

Betrachten Sie Ihre Matratze als Ausrüstung für Ihren Schlaf. Je besser die Matratze, desto ausgeruhter sind Sie. Ist eine Matratze durchgelegen und bereit für den Sperrmüll, werden Sie es schnell an Ihrem Schlaf merken. Dieser wird dann nicht mehr so erholsam sein, wie er sein sollte.

Warum Sie Ihre Matratze niemals umdrehen sollten

Eine Matratze sollte alle paar Monate umgedreht werden, um sie in gutem Zustand zu halten? Falsch. Die meisten Matratzen sind heute einseitig gefertigt, was bedeutet, dass sie - im Gegenteil - niemals umgedreht werden sollten.

Schlafen Sie, um Ihre Matratze zu schonen, stattdessen in verschiedenen Positionen auf der Matratze und liegen Sie mal am rechten Ende, mal mittig und mal am linken Ende. So wird sie nicht an einer Stelle plattgelegen und Sie tun zudem etwas dafür, dass sich Ihre Schlafposition nicht zu sehr festigt. Das kann sonst dem Rücken und der Hüfte schaden.

Wie oft sollten Sie die Matratze wechseln?

Es wird allgemein empfohlen, nach etwa sieben bis zehn Jahren eine neue Matratze zu kaufen. Diese Vorgabe variiert jedoch stark, da es von der Qualität, Pflege und Abnutzung der Matratze abhängt, wie oft sie wirklich gewechselt werden sollte.

Wer also pfleglich mit der Matratze umgeht, sie regelmäßig reinigt und zudem ohnehin bereits eine hochwertige Matratze besitzt, der kann auch zwölf bis fünfzehn Jahre warten, bis er sich eine neue anschafft. Schließlich können sie sich auch absichern und beim Kauf Ihrer Matratze das Fachpersonal fragen, wann ein erneuter Kauf empfohlen wird.

