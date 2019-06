Gartenbloggerin und Buchautorin Schumann erklärt das Topfgärtnern

Frische Küchenkräuter, griffbereit im Blumenkasten, Sommerblüher in der Hängeampel, Ziergehölze im Terrakottakübel und Stauden in Kombination mit Zwiebelblumen in der hölzernen Pflanzkiste: In der Topfgärtnerei ist alles erlaubt, was gefällt.

Das Gärtnern in Töpfen eignet sich nicht nur für Balkonbesitzer, auch auf der Terrasse können Gefäße mit Pflanzen beliebig immer neu arrangiert werden. Freunde des vertikalen Balkongartens mit jederzeit verfügbarem Frischgemüse in Bio-Qualität kommen hier ebenso auf ihre Kosten, wie Blumenfreunde, die ihre kleine Freiluft-Lounge mit einer Kübelparade verschönern möchten.

+ Eva Schumann, Diplom-Ingenieurin für Gartenbau, Gartenbloggerin © Privat

Besonders für Gartenanfänger sind Töpfe, Kübel & Co. das perfekte Experimentierfeld. „Auch das sogenannte Urban Gardening“, so erklärt die Gartenbloggerin und Buchautorin Eva Schumann aus dem oberbayerischen Freising, „ist im Grunde ein Gärtnern in Töpfen – wenn man den Begriff „Töpfe“ als Synonym für alle Arten von Pflanzgefäßen verwendet, also auch Pflanzkisten und Erdsäcke.“ Seit Jahrzehnten baut die begeisterte Topfgärtnerin auf ihrer Terrasse neben Sommerblumen, Kräutern und Gemüsen auch viele mehrjährige Pflanzen in Töpfen, Kübeln und anderen Pflanzgefäßen an.

+ Genug Platz für stattliche Lilien bietet ein dekorativer italienischer Terrakottatopf. © GPP/nh

An den bepflanzten Kübeln schätzt sie besonders die Flexibilität: „Man kann, so oft man möchte, neu gestalten, kann die gerade besonders schönen Pflanzen nach vorne und die anderen in die zweite Reihe oder in eine „Päppelecke“ stellen.

Im Interview verrät sie ihre besten Tipps für angehende Topfgärtner.

Welchen Rat haben Sie für Balkongarten-Anfänger?

Wenn die Bepflanzung für andere einsehbar ist: Überlegen, wie die Bepflanzung wirken soll und womit man sich selbst identifizieren kann. Analysieren, wie der Standort beschaffen ist, und überlegen, welche Farben man mag. Die Pflanzen entsprechend auswählen – und keine Angst vorm Experimentieren haben. Wenn man sieht, dass es einer Pflanze zu heiß ist, dann stellt man sie eben in den Schatten einer anderen.

+ Vertikales Gärtnern funktioniert auch auf dem Balkon, hier mit rustikalen Holzkisten. © Steffen Otto/Privat

Welche Pflanzen mögen den vollsonnigen oder den halbschattigen/schattigen Balkon?

Für den sonnigen Balkon eignen sich alle Pflanzen aus dem Süden, wie Geranien, Petunien, Verbenen und Strauchmargeriten. Selbstversorger können Tomaten, Chili und Paprika anbauen. Auch viele beliebte Kräuter lieben Sonne, beispielsweise Basilikum und Thymian.

Mit Halbschatten bis Schatten kommen beispielsweise Veilchen, Fleißige Lieschen, Begonien und Funkien zurecht, Selbstversorger auf Balkonen mit wenig Sonne können sogar Salat, Kohlrabi, Gartenkresse, Löffelkraut und anderes mehr anbauen.

Eignen sich auch Salat und Gemüse für den Topf?

Alles, was nicht zu groß wird oder zu sehr in die Breite geht, eignet sich. Pflücksalat und Mangold kann man beispielsweise ohne Probleme in Töpfen anbauen. Es gibt Tomatensorten, die sehr klein bleiben und sich für Töpfe und Balkonkästen (mit anderen Pflanzen gemischt) eignen. Mittelhohe Tomatensorten gedeihen prächtig im Kübel, ebenso auch Auberginen und Stangenbohnen. Auch von Paprika und Chili gibt es kleinbleibende und größere Sorten, die man je nachdem, welche Sorte und Erziehungsform (Strauch oder Stämmchen) man wählt, in einen Topf oder in einen etwas standfesteren Kübel pflanzt.

Was muss man bei der Pflege und Bewässerung beachten?

Die Pflege richtet sich nach der Pflanzenart, die Bewässerung zusätzlich auch nach der verwendeten Erde – manche speichert besser, andere schlechter Wasser. Mit der Zeit lernt man, den Pflanzen anzusehen, ob sie schlecht oder gut ernährt sind oder ob sie Durst leiden. Apropos, Pflanzen werden oft zu viel gegossen – nasse Füße mögen aber die wenigsten. In den Untersetzern sollte kein Wasser über längere Zeit stehen. Die Blütezeit der meisten Pflanzen kann man verlängern, indem man Verblühtes regelmäßig ausputzt.

Damit das Ganze nicht in Arbeit ausartet: Gibt es auch attraktive Dauerbepflanzungen für den Topfgarten?

Dauerhaft sind Stauden und Gehölze. Aber jede Pflanze hat ihre Höhepunkte, beispielsweise die Blütezeit und vielleicht auch noch eine schöne Herbstfärbung. Damit eine Bepflanzung oder ein Arrangement zu jeder Jahreszeit oder zumindest während der gesamten Gartensaison attraktiv ist, sollte man verschiedene Pflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten zusammenpflanzen.

Kann man beim Gärtnern in Töpfen auch etwas total falsch machen?

Wenn man in ein Gefäß ohne Wasserablauf pflanzt und die Pflanzen im Dauerregen stehen lässt, hat man bald nur noch Sumpfleichen.

Lektüretipp: In ihrem Buch „Gärtnern in Töpfen“ verrät Eva Schumann viele pfiffige Ideen für Dauerbepflanzungen von Töpfen sowie Pflanzverschläge für jede Jahreszeit. 128 Seiten mit 86 Farbfotos, ISBN 978-3-8186-0635-0, Preis 16,95 Euro.