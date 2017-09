ParkStyle - Moderner Wohnraum in  München Aubing/Pasing

Das Projekt "ParkStyle" vereint Wohnen inmitten der Natur mit allen Vorzügen des Stadtlebens bei München-Pasing. 139 moderne 2- bis 5-Zimmer-Eigentumswohnungen entstehen.

In idealer grüner Lage zwischen Pasing und Aubing realisiert der Münchner Bauträger HI Wohnbau GmbH mit seiner Projektgesellschaft "Colmdorf Wohnbau GmbH" 139 modern geschnittene 2- bis 5-Zimmer-Eigentumswohnungen.

Das Projekt "ParkStyle" vereint Wohnen inmitten der Natur mit allen Vorzügen des Stadtlebens bei München-Pasing. Besonderheiten des Neubauprojektes sind das grüne Park-Wohnkonzept, die energieeffiziente Bauweise sowie die werthaltige Wohnausstattung.

Die großzügig geschnittenen Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von ca. 39m2 bis ca. 110 m2 verteilen sich auf insgesamt neun Gebäude und verfügen jeweils über eine geschützte Terrasse oder Loggia. Der Bau der Wohneinheiten im Münchener Westen ist bereits weit fortgeschritten. Aktuell ist der Rohbau bereits bis zur 3. Etage abgeschlossen und wird in Kürze fertiggestellt.

+ Außenillustration aus Sicht der Loggia (künstlerische Darstellung aus Sicht des Illustrators)

Die Pasing-Arcaden: nur 4 Minuten entfernt

Im Neubauprojekt "ParkStyle" leben die Bewohner in unmittelbarere Nähe zur Natur, sowie zum neuen Stadtteilzentrum München-Pasing. Mit der S-Bahn direkt vor der Haustür ist der Pasinger Marienplatz in nur 2 Stationen und etwas in 4 Minuten erreichbar.

München-Pasing verfügt über eine moderne Infrastruktur mit ICE-Anbindung. Das Einkaufszentrum "Pasing Arcaden" bietet mit über 120 Shops und Marken zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und ein umfassendes gastronomisches Angebot. Ebenfalls ideal sind die medizinische Nahversorgung, die hohe Anzahl an Schulen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung in direkter Umgebung. Naturfreunde und Sportbegeisterte dürfen sich auf die nahen Naturgebiete, wie etwa die Aubinger Lohe oder die Langwieder Seenplatte, freuen. Das bayerische Fünf-Seen-Land ist nur in etwas mehr als einer Viertelstunde erreichbar.

+ Luftaufnahme mit Einspiegelung des Projektes (künstlerische Darstellung aus Sicht des Illustrators)

Wohnen im Park

Ein Highlight des Neubauprojektes "ParkStyle" ist die offene und verkehrsfreie Hofstruktur. Durch das Park-Wohnkonzept wohnen die künftigen Bewohner inmitten einer begrünten Parkfläche. Der vorhandene Baumbestand, die Grünflächen mit der sogenannten "Colmdorfhecke" auf dem Areal wurden von Anfang an in das Konzept von "ParkStyle" integriert. Daraus entstand schrittweise die offene Hofstruktur. Das Parkkonzept verfügt über Spielplätze sowie vernetzte Wege und wird so zum Ort der Begegnung.

+ Innenillustration eines Wohnraums (künstlerische Darstellung aus Sicht des Illustrators)

Die inneren Werte überzeugen

Das Projekt bietet mit seiner werthaltigen Qualitätsausstattung und den großzügig gestalteten Grundrissen Wohnkomfort für jeden Geschmack. Durch die großen Fensterfronten wirken die Räume sehr hell. Neben Fußbodenheizung und Holzparkettböden bieten die intelligent geschnittenen Eigentumswohnungen moderne Bäder mit stilvollen Armaturen und zeitlos eleganter Ausstattung.

Auch an die nächste Generation wird gedacht

Von Beginn an wurde im Projekt "PArkStyle", unter Berücksichtigung der neusten Energiesparverordnung, besonders viel Wert auf eine hohe Qualität bei der Auswahl der Baumaterialien gelegt. Die Wohnhäuser erfüllen die aktuellen "EnEV 2016" Kriterien, wodurch ein nachhaltiger Wert geschaffen wird.

Jetzt individuellen Beratungstermin vereinbaren:

Beratung und Verkauf:

Walser Immobilienwelt

Telefon: 089/45 45 80

Individuelle Beratungen finden im Info-Pavillon am Baugrund in der Colmdorfstraße 3, 81249 München statt.

Regelmäßige Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag: 16.00 - 19.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 14.00 bis 17.00 Uhr

Hier finden Sie alle aktuellen Informationen zum Neubauprojekt "ParkStyle"