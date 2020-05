Kurioser Putz-Trick für Fenster begeistert Anwender - ein Getränk ist dafür nötig

Mit chemischen Glasreinigern kann nicht jeder etwas anfangen. Putz-Fans haben nun aber eine umweltfreundliche Alternative entdeckt, die Wunder wirken soll.

Wer Fenster und Glas im Haus putzt, greift in der Regel auf handelsüblichen Glasreiniger zurück.

zurück. Es gibt allerdings einige Alternativen zu chemischen Reinigern.

Putz-Fans schwören auf ein beliebtes Getränk als Reinigungsmittel.

Zu den typischen Einkäufen gehört in der Regel auch eine Flasche Glasreiniger, denn wer regelmäßig Glas und Fenster in der Wohnung oder dem Haus putzt, leert die Sprühflaschen oftmals sehr schnell.

Auf den Reiniger können Sie allerdings auch verzichten, denn es gibt eine Vielzahl an Alternativen. Ein davon ist äußerst ungewöhnlich: Putz-Fans empfehlen, ein beliebtes Heißgetränk zum Reinigen von Glas zu verwenden.

Fenster putzen: Diese Alternative zum Glasreiniger ist besonders außergewöhnlich

Einige Fensterputz-Tipps sind altbekannt: Während viele auf eine Mischung aus Spülmittel und Wasser schwören, greifen andere zu Essig- oder Zitronenwasser. Diese Tricks funktionieren übrigens auch, wenn Sie Ihre Duschkabine reinigen* möchten.

Wer auf all die genannten Mittel verzichten möchte, kann eine andere Methode ausprobieren: So hat eine Facebook-Userin kürzlich durch Zufall herausgefunden, dass sich Tee ganz hervorragend dafür eignet, um Glas wieder zum Funkeln zu bringen. Wie es zu dieser außergewöhnlichen Entdeckung kam, erklärt sie in der Facebook-Gruppe "Mrs Hinch Cleaning Tips": "Alle Läden, in denen ich für gewöhnlich einkaufe, haben keinen Glasreiniger mehr angeboten - und meine Fenster sahen einfach furchtbar aus."

Der Express beschreibt das weitere Vorgehen der Nutzerin: Sie hat anschließend Tee gekocht, wofür sie mehrere Beutel verwendete. Die Nutzerin ließ das Getränk abkühlen, um es im nächsten Schritt in eine Sprühflasche zu füllen. Mit einem Lappen reinigte sie schließlich ihre Fenster - und es soll wunderbar funktioniert haben.

Fenster mit Tee reinigen: Bilden sich dadurch keine Schmierflecken auf dem Glas?

Andere Facebook-User waren zunächst skeptisch und stellten eine berechtigte Frage: Bilden sich durch den Tee auch wirklich keine Schmierflecken auf dem Glas? Die Nutzerin verneinte. Tatsächlich sei es sogar der beste und einfachste Putz-Trick, den sie je entdeckt hätte.

Wer es ausprobieren möchte, muss übrigens nicht einmal eine Sprühflasche verwenden: Weitere Putz-Fans bestätigten unter dem Facebook-Beitrag, dass es reicht, den Tee in eine Schüssel zu füllen und den Lappen vorsichtig einzutauschen.

Welche Teesorte die Nutzerin verwendete, verrät sie übrigens nicht. Das scheint dabei also keine Rolle zu spielen.

Video: Diese Stellen werden beim Putzen immer vergessen

soa

