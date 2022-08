Der Romantische Garten: 10 Ideen für die Blumengestaltung

Von: Ines Alms

Teilen

Verspielt und mit vielen Pastellfarben – so lässt sich der eigene Garten ganz romantisch gestalten. Lassen Sie sich von dieser Fotostrecke inspirieren.

1 / 10 Ein mit Kletterrosen umrankter Torbogen heißt jeden Besucher willkommen. © Panthermedia/Imago

2 / 10 Fingerhut und Rittersporn in Pastellfarben finden ihre Bestimmung in einem romantischen Garten. © blickwinkel/Imago

3 / 10 Die Kameliendame lässt grüßen. Die zartrosa gefüllten Kamelien sind aber viel zu schön, um sie zu pfücken. © McPHOTO/Imago

4 / 10 Romantischer geht es kaum: Blauregen und Klatschmohn bilden eine stimmungsvolle Sichtachse. © blickwinkel/Imago

5 / 10 Bänke sind nicht nur zum Sitzen da: Mit Glockenblumen und Stiefmütterchen sind sie auch ein Blickfang. © imagebroker/Imago

6 / 10 Dieses mit Hortensien und Wildem Wein umschmückte Haus könnte auch in Cornwall stehen. © blickwinkel/Imago

7 / 10 Ziergräser können mit dem Wind spielen – Phlox, Sonnenhut und Rizinus fügen sich harmonisch ein. © blickwinkel/Imago

8 / 10 Pfingstrosen und Flieder tragen mit ihrem zarten Duft zur romantischen Stimmung bei. © Panthermedia/Imago

9 / 10 Verschlungene Wege, Unordnung und viele kleine Details sorgen für Abwechslung im Garten. © Peter Widmann/Imago

10 / 10 Kleine Bäume wie den Japanischen Ahorn sollte man nicht vergessen, sie haben im Herbst eine tolle Laubfärbung. © robertharding/Imago

Ein romantischer Garten gibt dem Auge viel zu sehen, denn es findet so viel Abwechslung wie in keinem anderen Garten: Da gibt es Wasserspiele oder Teiche, Skulpturen und geheimnisvolle grüne Ecken. Kleine Pfade werden von blühenden Kräutern und Blumen in allen Pastellfarben gesäumt. Auch ein mit Rosen, Blauregen oder Clematis berankter Torbogen darf nicht fehlen, um einen in das England des 18. Jahrhunderts zu entführen. Und natürlich ein Bänkchen, um sich auszuruhen und den Blick über den schönen Garten schweifen zu lassen.

Auch wenn nicht alle Gestaltungselemente in dem heimischen Wunschgarten Platz haben, lässt er sich doch allein mit der Blumenauswahl einfach in eine Idylle verwandeln. In dieser Fotostrecke finden Sie einige Ideen dafür.