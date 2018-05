So lockt man Nutzinsekten in seinen Garten

Kassel. Wie lebensnotwendig Blüten und Bienen aufeinander angewiesen sind, lernt eigentlich schon jedes Kindergartenkind. Und so lockt man Nutzinsekten in den Garten:

Doch nicht alles, was hübsch und dekorativ ist, schmeckt Bienen, Hummeln und Schmetterlingen.Die seit Jahrzehnten beliebten Klassiker des Sommergartens wie Geranien, Petunien, Fleißige Lieschen und Dahlien werden zumeist in gefüllter Form angeboten – also mit Blüten, deren Blätter durch Zucht vermehrt wurden.

+ Diese locken mit ihrem Duft zwar noch Bienen & Co. an, bieten aber kaum oder gar keinen Nektar oder Pollen mehr als Nahrung an, sagt Gärtnermeister Frank Hartmann vom Pflanzenhof in Kassel-Nords-hausen. Als Alternative empfiehlt der Gartenfachmann eine Neuheit aus der Familie der Korbblütler, die von den bayerischen Gärtnern 2016 zur „Pflanze des Jahres“ gewählt wurde und mit ihrer goldgelb oder orangeroten Zeichnung nicht nur das menschliche Auge erfreut, sondern auch bei Bienen und Schmetterlingen hoch im Kurs steht.

+ Augenweide auch in knalligem Rot: Die Goldmarie „Campfire Fireburst“. Bei „Beedance“, wie die Neuzüchtung der altbekannten Goldmarie oder Zweizahn (lat. Bidens) heißt, ist der Name quasi Programm. Vor zwei Jahren neu vorgestellt, habe es im vorigen Jahr nicht genug Vermehrungen gegeben, aber in diesem Jahr sei der Nachschub an „Beedance“ gesichert. In Zeiten, wo der „stille Frühling“ ohne Bienen in manchen Ländern schon heute traurige Realität ist, sind Hobbygärtner mit einer Einladung zum „Bienentanz“ auf Balkon oder Terrasse auf dem richtigen Weg.

So beklagte Wolfgang Wägele, Leiter des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander König in Bonn, unlängst in der „Welt“, dass „auch das Verhalten von Hobbygärtnern zum Verlust der Insektenfauna“ beitrage.

Da kommt die unkomplizierte „Goldmarie“ gerade zur rechten Zeit. Sie ist anspruchslos, was Erde und Wasserbedarf angeht, reagiert aber empfindlich auf Staunässe. An einem Platz mit voller Sonne entwickelt sie sich üppig und sollte daher – wie andere starkzehrende Sommerblumen auch – wöchentlich gedüngt werden. Dauerhaft ins Freie möchte sie erst, wenn keine kalten Nächte (unter zehn Grad) mehr drohen. Wer regelmäßig die verblühten Blütenköpfchen abzwickt, fördert die Neubildung von Blüten, ebenso wie ein leichter Rückschnitt im Juli oder August.

Ideale Begleiter im Kübel sind zum Beispiel Prachtkerze oder Duftsteinrich, aber auch Cosmeen und Salbei sind harmonische Gesellschafter. Obwohl die Goldmarie eine einjährige Pflanze ist, kann sie an einem hellen Standort bei etwa 15 Grad überwintern. Wer im nächsten Jahr wieder zum Bienentanz in seinen Garten oder auf den Balkon einladen möchte, kann auch im Herbst die trockenen Samenstände für eine Neuaussaat im Frühling absammeln – dank Selbstaussaat übernimmt das die Goldmarie aber auch gern ganz von allein.