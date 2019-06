Wie falte ich eigentlich Spannbettlaken am besten?

Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Leipzig

Sie kennen das sicher: Das Spannbettlaken ist frisch gewaschen und bereit, im Schrank verstaut zu werden. Doch wie soll das Teil bloß richtig gefaltet werden?

Spannbettlaken sind Bettlaken, die im Rand einen Gummi eingenäht haben, damit sie auf den Matratzen besser halten. Das ist äußerst praktisch - kann aber beim Falten der Bettwäsche zum Problem werden. Dabei gibt es einen Trick, der das Falten von Spannbettlaken ganz einfach macht.

Falten eines Spannbettlakens: Mit diesem Trick klappt es

Ein Spannbettlaken zu falten endet oft damit, dass man sich missmutig und genervt vor einem unförmigen Stück Stoff wiederfindet, Schweißperlen stehen einem auf der Stirn und am Ende stopft man das Knäuel einfach achtlos in den Schrank. So muss das aber nicht sein.

Es gibt nämlich einen einfachen Trick, mit dem Sie Spannbettlaken ohne großen Aufwand sorgfältig falten können, keine Nerven verlieren und auch nicht völlig außer Atem in sich zusammenbrechen. Der Kampf mit dem Matratzentuch ist damit Geschichte.

Da Spannbettlaken keine richtigen Ecken haben, sondern sich durch den Gummi im Rand zusammenziehen, fällt vielen das Falten der Laken eher schwer. Mit diesem Trick hat das jedoch ein Ende:

Legen Sie das Spannbettlaken mit der Seite nach unten, die normerweise nach oben zeigt, wenn man es auf die Matratze zieht. Greifen Sie nun mit einer Hand unter dem Gummi in eine der Ecken. Stülpen Sie den Eckenzipfel zu Ihnen um. Diesen umgestülpten Zipfel stecken Sie in die gegenüberliegende Ecke, gemessen an der langen Seite des Lakens. Das Gleiche wiederholten Sie auf der anderen Seite. Greifen Sie dann die beiden zusammengelegten Enden, schütteln Sie das Laken nochmal etwas aus und dann lässt es sich auch schon zusammenlegen.

Der Spannbettlaken-Falt-Trick im Video:

Probieren Sie es einfach mal aus - dieser Trick wird Ihnen sicherlich eine Menge Zeit sparen.

sca / Video: glomex