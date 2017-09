Stiftung Warentest: Wie gut sind Öko-Wandfarben wirklich?

Immer mehr Menschen setzen auf Bio - so auch bei der Wandfarbe. Doch was taugen die umweltfreundlichen Alternativen? Stiftung Warentest hat es getestet.

Sie kleckern, sie schmieren und im schlimmsten Fall decken sie nicht mal: Wandfarben. Mit der "falschen" Farbe wird das Malern der eigenen vier Wände schnell zur Tortur - selbst mit konventioneller Wandfarbe.

Doch wer aus gesundheitlichen Gründen lieber auf Öko-Farben setzen will, ist schon im Vorfeld verunsichert: Können Öko-Farben bei der Qualität überhaupt mithalten?

Das hat sich Stiftung Warentest auch gefragt und beide Varianten getestet. Das Ergebnis des Wandfarben-Tests fällt durchaus positiv aus.

Was sind Öko-Farben eigentlich?

Als Öko-Wandfarben werden Farben bezeichnet, die ohne Konservierungsstoffe auskommen. Diese sollen konventionelle Farbe haltbarer machen, in dem sie Pilze und Bakterien abtöten. Diese können laut der Experten von Stiftung Warentest aber für Mensch und Umwelt ungesund sein.

Deshalb setzen Anbieter von Öko-Wandfarbe stattdessen auf Isothiazolinone. Der Nachteil: Diese können allergische Reaktionen der Haut auslösen.

Öko-Wandfarben: Sieger bei Stiftung Warentest



Marke Name Preis Note Alpina Alpinaweiß Unsere Beste 55 Euro/10 Liter 1,6 Düfa Superweiss Plus K414 43 Euro/8 Liter 1,6 Schöner Wohnen Polarweiss 42,50 Euro/11 Liter 1,6 Quelle: Stiftung Warentest

Im Test wurden acht Wandfarben ohne Konservierungsmittel getestet, davon schnitten drei gut ab(siehe Tabelle), der Rest bewegt sich im Mittelfeld.

Bei den konventionellen Farben (Pronatur Sonnenblumenweiß) viel eine dagegen wegen eines zu hohen Gehalts an Konservierungsstoffen durch. Die Tester stellten noch Tage später einen erhöhten Gehalt an organischen Chemikalien in der Raumluft fest. Urteil: Mangelhaft.

In Sachen Deckkraft schnitten jedoch alle getesteten Öko-Wandfarben ordentlich ab - die meisten sogar sehr gut.

Tipps von den Experten

Für eine gesunde Raumluft in Schlaf-, Wohn- und Kinder­zimmer empfehlen die Experten Öko-Farben ohne Konservierungsmittel.

Wer schöne Ergebnisse erzielen will, ohne dreimal über die Wand zu streichen, sollte auf eine hohe Deckkraft setzen - ausgewiesen mit der "Klasse 1". Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Den ausführlichen Wandfarben-Test können Sie bei Stiftung Warentest nachlesen.

Von Andrea Stettner