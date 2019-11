Frau schwört auf diesen Trick, der jede Toilette von Kalk befreit

Trotz aller Pflege bilden sich Kalkablagerungen in der Toilette? Das ist natürlich ärgerlich - aber muss nicht von Dauer sein. Eine Frau offenbarte ihren Trick.

Kalkablagerungen in der Toilette lassen sich nicht immer vermeiden - und manchmal "erbt" man sie auch von den Vorbesitzern. So erging es einer Frau, die monatelang versuchte, die Ablagerungen in der Toilette zu entfernen. Doch alles Schrubben und der Einsatz von verschiedensten Reinigungsmitteln wollten einfach nicht fruchten. Nicht einmal Bleiche wollte der Toilette ihren alten Glanz zurückgeben - bis sie in einem Podcast von einem Geheim-Tipp hörte.

Toilette reinigen: Frau macht auf diesen genialen Trick gegen Ablagerungen aufmerksam

"Seitdem ich vor eineinhalb Jahren in mein neues Haus gezogen bin, haben mich die Toiletten genervt. Ich schätze, die Vorbesitzer hatten es nicht so mit dem Toilettenputzen! Ich habe alles versucht, schrubben, bleichen", schildert die Frau ihr Problem in der Facebook-Gruppe "Extreme Couponing and Bargains UK", in der User Spar-Tipps miteinander teilen. "Zuletzt kalkulierte ich Preise für neue Toiletten, Klempner und neue Böden, weil sich der Zustand der Klos einfach ändern musste."

Dann kam die Erlösung: In einer Folge des Podcasts "Older and Wider" der Komikerin Jenny Eclair und der Produzentin Judith Holder mit der TV-Persönlichkeit Aggie Mackenzie als Gast hörte sie von einem nützlichen Trick: Dieser beinhaltete einen Bimsstein.

Die verzweifelte Frau machte sich daraufhin sofort ans Werk und schrubbte mit einem Bimsstein, den sie in der Apotheke kaufte, an den Kalkablagerungen in der Toilette - mit Erfolg. "Er zerkratzt nichts und macht keinen Schaden", versichert sie in ihrem Beitrag auf Facebook, der seither über 5.000 Mal geliked und 1.700 Mal kommentiert worden ist, wie das Online-Portal Daily Star berichtet. "Zieht euch Gummihandschuhe an und schrubbt einfach drauf los. Es ist umweltfreundlich." Ihren eigenen Erfolg präsentiert die Frau mit einem Foto:

Tatsächlich richtet der poröse Stein keinen Schaden in der Toilette an, wie das Portal Wäsche-waschen bestätigt. Das liegt daran, dass er weicher ist als Keramik, aber härter als die Kalkablagerungen. Damit trotzdem keine Kratzer entstehen, sollten Sie den Bimsstein vor der Anwendung etwas mit Wasser befeuchten und dann über die betroffenen Stellen rubbeln. Bimsstein eignet sich vor allem bei hartnäckigen Ablagerungen - haben die gängigen Hausmittel nichts gebracht, können Sie zu ihm greifen. Nach dem Aufrauen des Kalks geben Sie einen Essigreiniger drauf und die Ablagerungen sollten schnell Geschichte sein.

