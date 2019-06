Warum Sie diese Gegenstände endlich aus Ihrem Badezimmer entfernen sollten

Shampoo, Duschgel & Co.: Welche Dinge besser aus Ihrem Bad verschwinden sollten.

In Ihrem kleinen Bad stapeln sich leere Shampoo-Flaschen, Putzmittel und abgewetzte Handtücher? Kleiner Tipp: Befreien Sie sich endlich davon - es wird Ihnen besser gehen.

Ihr Bad ist ohnehin nicht der größte Raum in der Wohnung? Und Sie wollen endlich wieder hineingehen können, ohne Beklemmungsgefühle zu haben? Dann befreien Sie sich endlich von dem Schund in Ihrem Bad.

Entfernen Sie leere Duschgel-Flaschen aus Ihrem Bad

Wer kennt es nicht, kaum ist die eine Flasche Shampoo oder Duschgel ganz leer, kauft man sich die nächste - und die erste versauert mit einem "Restschluck" in der Dusche. Machen Sie kurzen Prozess - und werfen Sie die leeren Flaschen endlich weg, Sie benutzen sie ja doch nicht mehr.

Verabschieden Sie sich endlich von verstaubten Deko-Artikeln im Badezimmer

Neben Ihrem Waschbecken liegt eine Seifenschale, die keinen Nutzen mehr hat, da Sie sich längst eine Flüssigseife angeschafft haben? Dann packen Sie die Schale doch einfach weg. So ist wieder mehr Platz auf dem Waschbeckenrand und nichts kann mehr in die Brüche gehen.

Oder haben Sie mal Dekoartikel auf Ihrer Ablage oder auf dem Badezimmerregal platziert, die nun traurig vor sich hinstauben? Erlösen Sie sie und sich selbst - und befreien Sie sich von den alten Gegenständen. Wer sie erstmal putzt, kann sie zum Beispiel anschließend an eine gemeinnützige Organisation spenden.

Abgewetzte Handtücher? Raus aus Ihrem Bad damit

Ja, auch an ihnen hängen möglicherweise sentimentale Erinnerungen, da sie vielleicht ein Geschenk von geliebten Menschen waren oder sie ja bereits in der allerersten Wohnung zum Händeabtrocknen verwendet wurden: Aber irgendwann haben auch Handtücher ihren Zenit erreicht. Wenn sie also müffeln, kratzen und schon fast auseinanderfallen, dann ist die Zeit gekommen. Sagen Sie "Ciao" zu Ihren alten Handtüchern.

Putzmittel haben im Bad nichts verloren

Eines noch: Auch Putzmittel nehmen in einem kleinen Bad nur Platz weg und haben dort zudem nichts verloren. Räumen Sie dafür lieber in einem Regal einen Platz frei.

sca