Mit diesen Trick entkalken Sie im Nu Ihren Wasserkocher - ohne Reiniger

Um Haushaltsgeräte zu entkalken, gibt es viele Produkte in der Drogerie. Die sind aber nicht immer nötig. Eine Frau hat einen Trick für Ihren Wasserkocher entdeckt.

Wenn der Wasserkocher voller Kalk ist, wird es Zeit, etwas zu tun.

Einfache Hausmittel erledigen die Arbeit meist genauso gut.

Ein verkalkter Wasserkocher ist optisch kein schöner Anblick und auch an Funktionalität büßt er ein, da er langsamer arbeitet. Gerade wenn das Wasser aus der Leitung extrem kalkhaltig ist, muss also des Öfteren entkalkt werden. Aber wie? Die Auswahl an Produkten im Handel ist groß, aber wirklich nötig sind sie nicht. Das hat auch eine Frau bemerkt, die stattdessen ein bewährtes Hausmittel verwendet hat und vom Ergebnis begeistert war.

Wasserkocher entkalken: Kannten Sie diesen Hausmittel-Trick schon?

Lauren Jones heißt die Dame, die ihren Entkalkungs-Trick* im Netz teilte. In der Facebook-Gruppe "Mrs Hinch Cleaning Tips" erklärte sie in einem Beitrag, wie Sie vorgegangen ist - ganz ohne teure Reiniger oder Schrubben: "Zitronensaft. Lasst es für eine Stunde einwirken, gebt etwas Wasser hinzu, kocht es ab und der ganze Kalk verschwindet!", meinte sie dort begeistert.

In ihrem Post teilte sie zwei Bilder, die Ihren Wasserkocher zeigten: Auf dem ersten ist dank des durchsichtigen Behälters klar und deutlich zu sehen, wie verkalkt er im Inneren ist. Es war kaum möglich, noch hindurch zu sehen. Nachdem Sie jedoch Zitronensaft mit Wasser darin abkochte, lösten sich die Kalkablagerungen plötzlich auf. Zurück blieb ein strahlend sauberer Behälter.

"Gebt nicht zu viel Wasser hinzu, denn es wird ausgekocht, während der Zitronensaft kocht", erklärte Jones in einen Kommentar. Zudem berichtet sie, dass sie Zitronensaft aus der Flasche anstatt eine frische Zitrone* verwendet hat und den Vorgang insgesamt dreimal wiederholte.

Viele Facebook-Nutzer befanden den Tipp für gut. Manche gaben laut dem Online-Portal The Sun auch ihre eigenen Tipps preis: "Ich finde, ein bisschen weißer Essig und Wasser erzielen dasselbe, wenn sie gekocht werden." Eine weitere Person meint aber: "Normalerweise benutze ich weißen Essig, aber ich kann den Geruch nicht ausstehen. Deshalb werde ich das ausprobieren."

