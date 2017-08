Western-Kaktus erblüht frühestens nach 50 Jahren

Kaktus des Jahres

+ © Klaus Kleszewski Der Western-Kaktus erblüht erst nach mehr als einem halben Jahrhundert. Dann hat er eine Höhe von mindestens drei bis vier Metern erreicht. Foto: Klaus Kleszewski/DKG/dpa-tmn © Klaus Kleszewski

Hobbygärtner müssen in vielen Fällen nicht lange warten, bis sie ein Wachstum an ihrer Pflanze bemerken. Ganz anders ist es dagegen beim Western-Kaktus. In manchen Fällen muss man sogar ein ganzes Leben lang warten, bis der Kaktus blüht.