Wohnfläche prüfen: Bei größeren Abweichungen Miete mindern

Beweis kann kompliziert sein

Wer es ganz genau wissen will, kann seine Wohnung ausmessen. Ist sie zu klein, kann unter Umständen die Miete gemindert werden.

Die Höhe der Miete richtet sich in der Regel nach der Größe der Wohnung. Die Grundfläche einer Wohnung ist aber nicht automatisch die Wohnfläche. Was aber zählt bei der Berechnung - und was nicht?