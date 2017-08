Wohntrend: Diese beiden Farben sind momentan der letzte Schrei

Sie suchen nach einer neuen farblichen Inspiration für Ihr Zuhause? Diese beiden Trend-Farben sind momentan absolut gefragt.

Sie brauchen frischen Wind in der Wohnung? Diese beiden Farben bringen ihn mit Sicherheit - denn grün und pink werden dieses Jahr von Einrichtungsfans gefeiert.

Farbtöne "Millenial Pink" und "Greenery" erleben Hoch

Grelle Farben haben ausgedient: Stattdessen mögen wir es nun hell und weich. Laut Pinterest wird nämlich immer mehr nach pinken und grünen Einrichtungselementen gesucht - die Anfragen sind in letzter Zeit um 1.150 Prozent gestiegen. Besonders zwei Farbtöne haben es uns angetan: Das zarte "Millenial Pink" und das sanfte "Greenery", welches übrigens von Pantone zur Farbe des Jahres gewählt wurde.

Dabei ist es völlig egal, ob die Farbtöne an der Wand, in den Deko-Elementen oder an den Möbeln zu sehen sind - sie entfalten überall ihre atmosphärische Wirkung.

Lassen Sie sich von diesen Ideen in "Millenial Pink" inspirieren

Uma ideia inusitada para mudar rápido a decoração é pintar o móvel e a parede das mesmas cores. Neste ambiente, a cor escolhida foi o rosa millennial, que está super em alta. : Pinterest #decor #decoração #homedecor #decoracaodeinteriores #millenialpink Ein Beitrag geteilt von CASA CLAUDIA (@revistacasaclaudia) am 27. Aug 2017 um 10:09 Uhr

Selina Kyle’s apartment is my dream aesthetic Ein Beitrag geteilt von (@laur_skye) am 27. Aug 2017 um 18:33 Uhr

"Greenery" gibt jeder Wohnung etwas Lebhaftes

Tom de verde 'greenery' é a cor de 2017 eleita pela Pantone. Greenery é um verde amarelado que evoca os primeiros dias da primavera, quando a natureza se renova. Por isso, ele traz o simbolismo de recomeço e de otimismo e reforça conexão com a natureza. Veja um exemplo da cor na decoração @pantone Ein Beitrag geteilt von Revista Alphavida (@revistaalphaville) am 12. Dez 2016 um 4:32 Uhr

Von Franziska Kaindl

