Zeitumstellung 2019: Wenn Sie dieses Gerät vergessen, kostet es Sie bares Geld

Die Zeitumstellung 2019 steht bevor: Dabei sollten Sie ein bestimmtes Gerät im Haushalt nicht vergessen - es stellt die Zeit meist nicht automatisch um.

Am 27. Oktober 2019 beginnt wieder die Winterzeit. Das heißt, um drei Uhr morgens werden alle Uhren um eine Stunde, also auf 2 Uhr morgens, zurückgestellt. Da die meisten Uhren dies bereits automatisch erledigen, müssen sich viele Verbraucher nicht mehr viele Gedanken darum machen. Allerdings nimmt nicht jedes Gerät im Haushalt die Zeitumstellung selbstständig vor - dazu gehören auch Heizungen mit Zeitschaltuhren.

Zeitumstellung 2019: Stellen Sie auch Heizungen mit Zeitschaltuhren um

Da sich die meisten Heizungsanlagen nicht automatisch auf die Winterzeit umstellen, müssen Sie hier selbst tätig werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das funktioniert, sollten Sie einen Heizungsmonteur zu Hilfe rufen.

Diese Umstellung ist wichtig für Ihren Energieverbrauch: Vergessen Sie nämlich die Zeitschaltuhr neu einzustellen, springt die Heizung jeden Morgen eine Stunde zu früh an - was ein großes Loch in Ihren Geldbeutel frisst.

Die Zeitumstellung können Sie zudem nutzen, um die Heizung ein wenig zu warten. Zum Beispiel können Sie den Wasserdruck im Heizkreislauf überprüfen - eventuell muss der Heizkörper entlüftet und mit Wasser aufgefüllt werden.

